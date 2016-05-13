Архангельск, 13 мая, 2016, 22:12 — ИА Регнум. Равнодушие чиновников привело к массовому разрушению памятников культурного наследия в Архангельской области. Прокуратура региона докладывает, что нарушение закона в сфере сохранения памятников носит массовый характер. Но решения судов и вынесение представлений ничего не меняют — памятники продолжают разрушаться.

Анна Резвая Ансамбль деревянных церквей Власия и Климента (1795 и 1880 гг). Виноградовский район Архангельской области

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Оксана Филимонова, в регионе 1849 объектов культурного наследия и лишь 398 из них находятся в удовлетворительном состоянии, а 409 — в аварийном. В числе полностью утраченных официально числятся 413 объектов.

Например, утрачены такие объекты культурного наследия федерального значения, как Никольская и Дмитриевская церкви (дер. Кальи Виноградовского района), Северный равелин Новодвинской крепости, Преображенская церковь и часовня над святым колодцем ансамбля Александро-Ошевенского монастыря XVIII в. (дер. Погост Каргопольского района), Входоиерусалимская церковь (дер. Верховье Онежского района), Церковь Рождества Богородицы (дер. Борок Холмогорского района).

«В действительности ситуация еще хуже, чем об этом говорят официальные цифры. На самом деле мы потеряли гораздо больше памятников. Ведь о состоянии 800 объектов ничего неизвестно, они просто не обследованы, — заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя комитета по культуре регионального парламента Василий Гришин. — Одна из причин сложившейся ситуации — нехватка ресурсов. Финансирование этого направления в последние два года сократилось в десятки раз. Деньги можно перераспределить, но для этого необходима политическая воля со стороны областного правительства, его экономического блока. Проблема осложняется тем, что более 900 объектов вообще не имеют хозяина. Но даже если их примут на баланс муниципальные образования, то денег у них не хватит даже на противоаварийные работы, не говоря уже о реставрации. Поэтому ничего хорошего с нашим культурным наследием не произойдет, пока власть не повернется к нему лицом».

В министерстве культуры Архангельской области назвать точное число утраченных за год памятников не смогли, ссылаясь на сложность процедуры учета и классификации памятников — не все разрушенные памятники признаны утраченными. При этом источник, близкий к ведомству, сообщил, что на самом деле вести открыто честный подсчет масштабов разрушения министерству не выгодно: чем меньше памятников культурного наследия, тем меньше размер субсидии, выделяемой федеральным центром.

По официальным данным Минкульта, на обеспечение сохранности объектов культуры региона необходимо более 120 млн рублей, не включая их реставрацию. В бюджете же мы видим совсем другие суммы. В 2014—2015 годах Минкульт направил в министерство финансов области сведения о необходимом финансировании в сумме чуть более 10 млн рублей (на 2015 год — 4,5 млн рублей, на 2016 год — 5,6 млн рублей), что явно не соответствует сложившейся ситуации. Вопрос о выделении на эти цели дополнительных денежных средств, как сообщили в прокуратуре, министерством не ставился. Не предпринимает Минкульт и попыток добиться увеличения субвенций из федерального центра (последнее письмо направлялось лишь в 2012 году).

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Пожалуй, нагляднее всего равнодушие чиновников к вопросу сохранения культурного наследия проявляется в областном центре. За последнее десятилетие Архангельск практически полностью утратил исторический облик. Памятники деревянного зодчества вопреки градостроительным планам сменяются многочисленными торговыми центрами и жилыми новостройками, а деньги, выделяемые на сохранение имеющихся памятников, расходуются неэффективно.

В конце 2015 года Контрольно-счетная палата региона проверила, как городская администрация распоряжается деньгами при реализации программы «Памятники истории и культуры Архангельска» на 2013−2015 годы. Всего на нее было выделено почти 33 млн рублей, 27,7 млн из которых — средства городского бюджета. В итоге были выявлены многочисленные нарушения со стороны заказчика (департамента городского хозяйства) условий муниципальных договоров с подрядчиками, которые не исполнили условия контракта. Городской бюджет мог бы вернуть хотя бы «неустойку» в 1,3 млн рублей, но никаких запросов по этому поводу отправлено не было. В общей сложности благодаря такому неэффективному менеджменту городская казна недополучила как минимум 4 млн рублей.

«О том, что город утратил свой исторический облик сегодня не говорит только ленивый, но строительство в центре города с упорством продолжается. Я считаю, здесь очень важна гражданская активность общества, заинтересованность самих жителей не допустить утрату культурного наследия. Деревянное зодчество — важнейшая составляющая нашей культуры и если мы не встанем на его защиту, нам нечего будет передавать следующим поколениям», — сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Кенозерского национального парка по развитию Александра Яковлева.

«Вопрос сохранения памятников культурного наследия — важный и очень сложный. Не только реставрация, но и содержание их требует значительных вложений, — продолжила Александра Яковлева. — Но финансирование — не единственная проблема. Как известно, реставрационные работы требуют высококвалифицированного, научного подхода. Сегодня работа по сохранению памятников происходит в условиях проведения конкурсов, в которых, как известно, принимают участие не только профессионалы. Мы стараемся работать со специалистами высокого уровня и искать различные источники финансирования реставрационных работ». За 25-летнюю историю парка здесь были отреставрированы более 20 объектов, пять из них — на норвежские деньги.

«Ситуация, с возникшая с охраной памятников истории и культуры в Архангельской области, к сожалению, является очень характерной для большинства регионов России, — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Архангельского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Олег Пычин. — Особенно это касается объектов культурного наследия культового назначения, которые находятся в труднодоступных местностях нашей области. Сохранение памятников — это очень трудоемкий и многоаспектный процесс, связанный с многочисленными бюрократическими механизмами. Это и мониторинг сохранности и состояния памятников, получение областных или федеральных средств на его консервацию или реставрацию, вопросы управления данными объектами и много других факторов, которыми нужно заниматься системно и ежедневно. К сожалению, когда речь идет о памятниках в труднодоступных местах региона, сразу возникает ряд проблем, связанных не только с их реставрацией, но и с содержанием, кому передать на баланс если он находится в госказне РФ или, например, бесхозный и т.п. Здесь, на мой взгляд, видится только один путь — это комплексное межведомственное и сетевое взаимодействие между муниципалитетами, Минкультуры Архангельской области и Росимуществом, а также местными сообществами и общественностью, которые совместными усилиями смогли бы вырабатывать решения по каждому проблемному объекту для его сохранения и спасения. Для этого конечно необходимо, чтобы создавались подобные общественные или экспертные советы, которые действовали бы не формально для галочки, а эффективно и сплоченно с широким представительством всех заинтересованных структур и институтов гражданского общества. Как бы там ни было, обязанность вести системную и эффективную работу по сохранению памятников 44-статьей Конституции РФ возложена на органы государственной власти».

Добавим, что в 2015 году прокуратура выявила 212 нарушений в сфере охраны памятников культурного наследия, в том числе 5 незаконных правовых актов, принесено 3 протеста, внесено 24 представления, в суд направлено 48 исков (заявлений), 8 из которых по результатам рассмотрения удовлетворены, по материалам прокурорской проверки возбуждено одно уголовное дело.

В ведомстве считают, что складывающаяся в регионе ситуация способна впоследствии привести к полной утрате памятников истории и культуры и требует незамедлительной активизации работы всех правоохранительных, контролирующих органов, органов государственной власти и местного самоуправления.