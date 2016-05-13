Мюнхен, Германия, 13 мая, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Первое собрание правой партии Альтернатива для Германии в пивной «Хофбройхаус», где выступал Адольф Гитлер, обошлось без эксцессов, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Цитата из х/ф «Взорвать Гитлера». реж. Оливер Хиршбигель. 2015. Германия Годовщина «Пивного путча» в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер»

Согласно полиции, на демонстрацию против АдГ, которая проходила при сильном дожде, пришли лишь 70 участников. Хозяин «Хофбраухаус» первоначально отменил встречу правой партии с ее лидером Фрауке Петри из соображений безопасности. Однако под давлением решения земельного суда в Мюнхене ему пришлось уступить.

На собрание пришли около 400 слушателей.

Ранее ИА REGNUM передавало, что Мюнхенский суд вынес решение, согласно которому партия Альтернатива для Германии может проводить собрания в пивной, где Адольф Гитлер произнес свою первую речь.