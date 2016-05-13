Собрание правых в пивной Гитлера прошло без эксцессов
Мюнхен, Германия, 13 мая, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Первое собрание правой партии Альтернатива для Германии в пивной «Хофбройхаус», где выступал Адольф Гитлер, обошлось без эксцессов, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Согласно полиции, на демонстрацию против АдГ, которая проходила при сильном дожде, пришли лишь 70 участников. Хозяин «Хофбраухаус» первоначально отменил встречу правой партии с ее лидером Фрауке Петри из соображений безопасности. Однако под давлением решения земельного суда в Мюнхене ему пришлось уступить.
На собрание пришли около 400 слушателей.
Ранее ИА REGNUM передавало, что Мюнхенский суд вынес решение, согласно которому партия Альтернатива для Германии может проводить собрания в пивной, где Адольф Гитлер произнес свою первую речь.