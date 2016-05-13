В крови российского боксера Поветкина обнаружены остаточные следы мельдония
Москва, 13 мая, 2016, 21:58 — ИА Регнум. В допинг-пробе известного российского боксера Александра Поветкина обнаружены следы запрещенного препарата милдронат (мельдоний). Об этом сегодня, 13 мая, сообщает телеканал RT.
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о ситуации.
По его словам в крови Поветкина обнаружены следы мельдония в очень низкой концентрации. Боксер действительно употреблял препарат, но ещё до того, как мелдоний попал в список запрещенных.
Рябинский отметил, что последний раз Поветкин употреблял мельдоний в сентябре прошлого года. После 1 января боксер его точно не употреблял.
В ближайшее время Всемирный боксерский совет рассмотрит вопрос о том, возможно ли проведение боя между Поветкиным и американским бойцом Деонтеем Уайлдером.