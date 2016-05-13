Москва, 13 мая, 2016, 21:58 — ИА Регнум. В допинг-пробе известного российского боксера Александра Поветкина обнаружены следы запрещенного препарата милдронат (мельдоний). Об этом сегодня, 13 мая, сообщает телеканал RT.

Twitter Александр Поветкин

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о ситуации.

По его словам в крови Поветкина обнаружены следы мельдония в очень низкой концентрации. Боксер действительно употреблял препарат, но ещё до того, как мелдоний попал в список запрещенных.

Рябинский отметил, что последний раз Поветкин употреблял мельдоний в сентябре прошлого года. После 1 января боксер его точно не употреблял.

В ближайшее время Всемирный боксерский совет рассмотрит вопрос о том, возможно ли проведение боя между Поветкиным и американским бойцом Деонтеем Уайлдером.