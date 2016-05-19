Москва, 19 мая, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В том, кто может стоять за странными изменениями в закон о семейном насилии, разбиралась постоянный автор ИА REGNUM Мария Мамиконян.

waboutblog.com Воспитание ребенка — уголовное преступление

Сначала предлагавшиеся поправки в 116-ю статью Уголовного кодекса РФ привлекли внимание родительского сообщества и даже породили некую эйфорию. Дело в том, что в последние годы эта статья стала активно использоваться проювенальными службами для наказания родителей «за шлепки». Шлепки — достаточно невинная и широко бытующая в семьях форма воздействия на распустившееся чадо. Но вдруг пошла такая практика, что, отшлепав ребенка рукой по попке, мать может получить наказание по этой уголовной статье вплоть до «срока» (хорошо, если условного) и запросто лишиться родительских прав. То есть шлепок может привести к уничтожению родной семьи и перемещению ребенка в опекунскую. Разумеется, «в интересах ребенка»! Хотя, конечно, не только. Еще в интересах опекунов, для которых чужой ребенок — это хорошо оплачиваемая работа. И тех служб, которые организуют процесс перетекания к ним детей от «некомпетентных родителей».

Итак, шлепкам объявлена война, их ловко связали с мифом об истязаниях и физических расправах, которым якобы чуть не повально подвергают детей в наших семьях. Чтобы как-то оправдать сей очевидный абсурд, даже придумали некую псевдонаучную теорию развивающейся родительской агрессии. Гласящую, что, шлепнув в пятницу ребенка, вы войдете во вкус и к понедельнику захотите его убить, а значит… значит, очень нужно это самое «раннее выявление».

И вот эту 116-ю статью решили «декриминализовать». То есть вывести из числа уголовных преступлений. Законопроект о декриминализации 116-й уже прошёл первое чтение, как вдруг на обсуждение было внесено предложение, которое радикально поменяло его смысл. Предлагается в административном порядке наказывать только битьё постороннего человека, а если своего, родного, то — строго в уголовном.

Что же лежит в основе планомерной демонизации семьи? Как вышло, что вдруг именно семья объявлена врагом №1 детей, а также их мам и пап, решивших некогда зажить одним домом в любви и согласии?

Правдоподобное объяснение пока одно: тему семейно-бытового насилия и ЮЮ в целом продвигает во всем мире и у нас в России международное педофильское лобби.

И хоть с высоких трибун Россию и называют оплотом традиционных ценностей, на деле скоро мы все будем жить по законам, выгодным педофилам.

Подробности читайте здесь: Побьешь соседа — штраф, шлепнешь сына по пятой точке — срок

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