Берлин, 13 мая, 2016, 21:40 — ИА Регнум. Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Зигмар Габриэль указывает на резкий поворот в миграционной политике канцлера Ангелы Меркель, передает Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Это поворот на 180 градусов», — заявил Габриэль. Меркель отказывается от «политики открытых дверей», которую она проводила осенью 2015 г., считает министр экономики ФРГ.

Габриэль защищает принятое тогда решение об открытии границ. «Тому решению канцлера в прошлом сентябре об открытии немецких границ для беженцев из Венгрии не было альтернативы», —сказал он в интервью Spiegel. Однако, по словам социал-демократа, теперь Меркель полностью поменяла курс. «После того, как Австрия, Венгрия и Словения закрыли балканский путь, она сказала: Мы не принимаем беженцев из Идомени, потому что люди могли бы найти себе жилье там».

В споре между ЕС и Турцией о безвизовой зоне Габриэль предостерегает от уступок турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Последний добивается «упрощения виз без выполнения условий для этого», критикует лидер СДПГ. «Европа не может и не должна принять это», — добавил он.