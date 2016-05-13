Берлин, 13 мая, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Впервые в истории Евролиги в полуфинале встречались две российские команды. В этот раз к ЦСКА, постоянно из года в год принимающего участие в «Финале четырёх», добавился «Локомотив-Кубань», получивший wildcard от организаторов Евролиги, и дошедший в итоге до финальной части розыгрыша. За ЦСКА был опыт участия в финалах, за краснодарцев — успешная игра против ЦСКА в российском первенстве в последние годы.

cskabasket.com Победа ЦСКА (Москва)

В начале игры ЦСКА сразу оторвался от соперника. Две с половиной минуты железнодорожникам не удавалось открыть счёт заброшенным мячам. Наверное, волнение всё же сказалось на них. Но когда волнение улеглось, игра выравнялась. Первая четверть принесла армейцам задел в 11 очков, и всё оставшееся время «Локомотив» пытался догнать соперников. Они сумели выиграть три оставшиеся четверти, но этого всё равно не хватило. Заставить армейцев усомниться в своём преимуществе краснодарцам так и не удалось. Возможно, москвичам помогла более длинная и более квалифицированная «скамейка». ЦСКА победил, и теперь ему играть в финале, а «Локомотиву» бороться за третье место.

ЦСКА (Москва, Россия) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) 88:81 (23:12, 24:25, 21:22, 20:22)

Второй полуфинал, в котором встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Кутча Лабораль», определит соперника ЦСКА по финалу. Матч за 3-е место и финал состоятся 15 мая.