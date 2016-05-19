Вашингтон, 19 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Постоянный автор ИА REGNUM Маргарита Васильева размышляет о том, как США с выгодой для себя используют страх соседей «зеленого дракона» перед все более усиливающейся военной экспансией Китая в Южно-Китайском море и сколачивают антикитайские коалиции в регионе.

mrwallpaper.com Зеленая змея

Вот и Индия все более откровенно ищет поддержки у США, недавно эти страны закончили переговоры о проведении совместных учений по ведению противолодочной войны. Индийское руководство также пригласило к участию в учениях и Японию. И, что более существенно, намерено открыть свои военные объекты для США в обмен на доступ к оружейным технологиям, что существенно укрепит позиции США в регионе.

От Индии не отстает и Австралия, которая недавно оформила заказ на покупку 12 субмарин из Франции стоимостью $50 млрд, а общие военные расходы, запланированные на 2016 год, достигнут $495 млрд, из которых приблизительно 192 миллиарда долларов будут затрачены на покупку военной техники.

Помимо закупки новых вооружений, Австралия не отстает от соседей и по части заключения оборонных союзов. В 2015 г. в рамках соглашения о всестороннем стратегическом партнёрстве, подписанного между Австралией и Сингапуром, Сингапур намерен потратить около 2 миллиардов долларов на развитие военных объектов в северо-восточной Австралии, что позволит сингапурским войскам проводить учения на территории Австралии в течение 25 лет.

Стоит добавить, что США все активнее заявляют о своем присутствии в регионе. Недавние соглашения с Индией, ранее заключенные альянсы с Австралией и Японией наглядно демонстрируют желание американцев не только укрепить свое военное присутствие в Юго-Восточной Азии, но и создать вокруг Китая кольцо враждебных тому государств.

Подробности читайте здесь: Гонка вооружений в Юго-Восточной Азии: Индия кинулась в объятия США

Все статьи автора: Маргарита Васильева