Калгари, Канада, 13 мая, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на военном вертолете приземлился в городе Форт-Макмюррейе, передает Associated Press. Глава правительства намерен оценить ущерб, нанесенный продолжающимся лесным пожаром, из-за которого пришлось эвакуировать более 88 тысяч человек на востоке Канады.

firecorps.org Пожар в лесу

Джастин Трюдо прибыл почти две недели спустя после того, как начался массивный лесной пожар, распространяясь через город Альберта и прилегающие районы. В результате природного катаклизма пришлось свернуть операции на нескольких нефтяных песках. Власти Альберты рассчитывают в течение двух недель вернуть жителей в их дома.

Трюдо запланирован тур под одному из разрушенных районов города и встречу с работниками пожарной охраны и волонтерами, а также с премьер-министром провинции Альберта Рейчел Ноутли.

Согласно властям Альберты, в результате пожара разрушены 2432 строения, 530 повреждены и 25 тысяч удалось спасти. Площадь огня, который продолжится еще несколько недель, в настоящее время составляет 2410 кв. км. Город Альберта уже находится в безопасности.