Сочи, Краснодарский край, 13 мая, 2016, 20:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин перед началом совещания по ОПК велел вице-премьеру Дмитрию Рогозину поправить галстук. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM

Перед самым началом совещания по ОПК в Сочи на камеру попал эпизод не для протокола. Участники совещания встали, чтобы поприветствовать главу государства. Путин, проходя на свое место во главе стола обратил внимание на криво повязанный галстук вице-премьера Рогозина, который курирует сферу оборонной промышленности и космоса.

«Галстук подтяни», — сказал Путин, проходя мимо Рогозина.

Вице-премьер спешно поправил галстук, но поскольку повязан он был криво, его действия не сильно исправили ситуацию.

Многие уловили в этой фразе главы государства определенное недовольство Рогозиным. Последние события дают повод предполагать, что возможно, так и есть. Напомним, 27 апреля должен был состоятся первый пуск с нового космодрома «Восточный» в Амурской области. Однако, из-за разгильдяйства одного оборонного завода на Урале, пуск пришлось перенести. Путин тогда сделал Рогозину выговор.

А может главе государства просто не нравится неопрятный вид чиновников.

Стоит отметить, что сам глава государства всегда очень опрятно и элегантно одет. Чего не скажешь, например, о президенте Украины Петре Порошенко, который периодически появляется на официальных встречах в мятом костюме и нечищеных ботинках.