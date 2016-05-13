Вашингтон, 13 мая, 2016, 20:40 — ИА Регнум. Министерство финансов США наложило санкции против Агила Салеха — президента парламента Ливии в г. Тобрук, передает Al-Arabiya. По мнению Вашингтона, Салех блокирует формирование поддерживаемого ООН правительства национального единения.

Кукрыниксы. Колониальные народы при свете «факела свободы». 1957

Салех «несет ответственность за срыв политического прогресса в Ливии. Сегодняшнее решение посылает четкий сигнал о том, что правительство США будет по-прежнему выявлять тех, кто подрывает мир, безопасность и стабильность Ливии», — говорит Джон Э. Смит, директор Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Решение департамента казначейства означает, что «все имущество и интересы в собственности Исса, которые находятся в пределах юрисдикции Соединенных Штатов или под контролем лиц в США заблокированы». Американцам «в целом, запрещено» осуществлять сделки с Салехом.

В заявлении говорится, что Салех неоднократно блокировал голосование в Палате Представителей для поддержки политической трансформации в Ливии.

Ранее в апреле санкции в отношении председателя тобрукского парламента одобрил и Европейский союз.