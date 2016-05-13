Балад, Ирак, 13 мая, 2016, 20:37 — ИА Регнум. Боевики террористической организации «Исламское государство» убили 16 болельщиков фан-клуба мадридского «Реала» в Ираке. Об этом сегодня, 13 мая, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Смерть

Сообщается, что боевики напали на фан-клуб мадридского «Реала» в городе Балад. Трое террористов открыли огонь из пулемета по кафе, в котором находится ассоциация болельщиков испанского клуба.

В результате нападения погибли 16 человек, ещё 20 получили ранения.

Нападавшие боевики смогли скрыться. Правоохранители организовали погоню. Одного из боевиков они почти настигли рядом с рынком. В этот момент он привел в действие пояс-шахида.