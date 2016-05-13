Буэнос-Айрес, 13 мая, 2016, 20:28 — ИА Регнум. Аргентина прилагает совместные с Китаем усилия для укрепления сотрудничества в области сельскохозяйственной торговли. Представители аргентинского правительства встретились с членами Китайской корпорации животноводства и земледелия, одной из ведущих китайских сельскохозяйственных компаний, чтобы содействовать производству продукции с высокой добавленной стоимостью в Аргентине. «Одна из тем обсуждения на встрече — пути совместной работы по обеспечению продукцией китайского среднего класса», — отметил министр сельского хозяйства Аргентины Рикардо Негри, сообщает ИА Синьхуа.

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Год назад Кристина Киршнер посетила с официальным визитом КНР. Основными целями поездки Кристина Фернандес Киршнер обозначила укрепление двусторонних связей и парафирование важных межгосударственных соглашений, сообщало агентство AVN.

В настоящее время, Китай — третий по уровню капиталовложений инвестор для Аргентины. Напомним, что между Китаем и Аргентиной в 2014 году был подписан договор о стратегическом партнерстве и об осуществлении двусторонней торговли в национальных валютах. В июле 2014 года Аргентина и Китай, в ходе визита Си Цзиньпина в Буэнос-Айрес, подписали 19 соглашений, в том числе о строительстве гидроэлектростанций «Нестор Киршнер» и «Хорхе Сеперник», о модернизации сети грузовых перевозок «Бельграно Каргас» на общую сумму семь с половиной миллиардов долларов, писало ИА REGNUM.

Однако, после прихода к власти в Аргентине Маурисио Макри было сделано несколько заявлений о пересмотре ранее подписанных договоренностей с Китаем. Тем не менее, это не должно было задеть такое направление, как экспорт продуктов. Министр иностранных дел Аргентины Сусанна Малькорра заявила в декабре 2015 года, что подписанные с Россией в период президентства Кристины Киршнер договоры будут изучены и, возможно, пересмотрены. И что Россия и Китай уже извещены о намерениях аргентинской стороны предметно изучить эти соглашения, особенно, в сфере энергетического сотрудничества. В то же время, по ее словам, есть направления, по которым сотрудничество следовало бы активизировать, например, в продовольственной сфере, комментирует TeleSur.