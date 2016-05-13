Чебоксары, 13 мая, 2016, 20:26 — ИА Регнум. В Чебоксарах завершилась межрегиональная научно-практическая конференция «Онкологическая служба Чувашской Республики: задачи и перспективы». Мероприятие проходило 12−13 мая в рамках 70-летия со дня основания онкологической службы региона, в работе форума приняли участие ведущие онкологи России, сообщили ИА REGNUM в Минзраве республики.

cap.ru Научно-консультативный центр в Республиканском клиническом онкологическом диспансере

Почётными гостями конференции стали основатель Евразийской федерации онкологии Сомасундарам Субраманиан, первый заместитель директора Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина — директор НИИ детской онкологии и гематологии, академик РАН Мамед Алиев. В числе участников конференции также были научные сотрудники РОНЦ им. Н.Н. Блохина Сергей Гуторов и Ариф Аллахвердиев, главный специалист по урологии ПОМЦ ФМБА России Вагиф Атдуев, специалисты онкодиспансеров из регионов Поволжья.

В программе были представлены актуальные доклады по диагностике, хирургического, лекарственного, лучевого лечения и сопроводительной терапии злокачественных опухолей. Также проходила специализированная медицинская выставка, в которой приняли участие ведущие компании производители лекарственных средств, медицинской техники и разработчики новых технологий.

Мамед Алиев в ходе визита в Чебоксары заявил, что «сегодня настал такой момент, когда реформа всех медицинских служб дошла до онкологии». «Это, наверное, самая высокотехнологичная и финансово ёмкая дисциплина. Она представляет собой диагностику, радиологию, химиотерапию, онкогематологию, хирургию», — цитируют слова Алиева в Минздраве Чувашии. Он также сообщил, что в настоящее время 75% больных онкологическими заболеваниями выздоравливают, в области детской онкологи процент выздоровевших достигает 85%.

В рамках конференции в Республиканском клиническом онкологическом диспансере состоялось открытие научно-консультативного центра. На его базе будут проводиться дистанционные консультации специалистов и обучение врачей. Программное обеспечение позволяет работать со всеми видами диагностики: мультиплонарная, 3D-реконструкция, эндоскопия, рентген, маммография. Сразу после открытия центра в режиме онлайн были проконсультированы два пациента из Чувашии.

«Сегодня развитие любой отрасли и любого объекта связано с IT-технологиями и телекоммуникационными возможностями. И то, что одним из пионеров сегодня является чувашский онкологический диспансер, совершенно очевидно. Во-первых, это возможность очень быстро получить второе мнение по конкретному пациенту. И это не только разговор двух врачей, мы можем посмотреть и пациента. Это ускоряет процесс консультации, повышает ее эффективность. Это возможности XXI века, которые Чувашия одна из первых взяла на себя», — приводятся в релизе слова Мамеда Алиева.

По данным Минздрава Чувашии, в республике показатель смертности от новообразований значительно ниже, чем в среднем по России и один из самых низких в Приволжском федеральном округе. Последние пять лет в республике выявляемость злокачественных новообразований на ранних стадиях выросла на 11,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на учете у онкологов состоит 24 079 человека, или каждый 50-й житель Чувашской Республики. В 2015 году онкологическая заболеваемость в регионе составила 388,9 случаев на 100 тыс. населения, в 2014 году — 367,2. Наиболее распространенным формами злокачественных новообразований остаются опухоли легкого, желудка, прямой и толстой кишки, рак молочной железы, новообразования кожи. Напомним, новообразования занимают третье место в структуре смертности в Чувашии (в 2015 году — 12,6% всех умерших).

К сентябрю 2016 года в Чувашии запланировано завершение строительства нового хирургического корпуса онкологического диспансера, ввод его в эксплуатацию позволит увеличить количество оперативных вмешательств до 12 тыс. в год. В перспективе онкологический диспансер Чувашии станет межрегиональным инновационным центром, где будут сосредоточены самые передовые технологии диагностики и лечения.