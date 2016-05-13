Варшава, 13 мая, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны США Роберт О. Уорк и министр обороны Польши Антоний Мацеревич символически разрыхлили землю в польском Редзиково, где будет размещена противоракетная система. Об этом сообщает Daily Mail.

Советский плакат. 1948

Польский президент Анджей Дуда заявил, что это был «важный день» для его страны.

В ответ на недовольство России в связи с близкой расположенностью ПРО к ее границе Дуда заявил, что военная база в Редзиково не нацелена против кого-либо, а защищает «небо над Европой от любого ракетного нападения». Система будет введена в эксплуатацию в 2018 году.

«После размещения элементов противоракетной обороны в Европе, мы будем вынуждены подумать о том, чтобы устранить появившуюся угрозу безопасности Российской Федерации», — так президент России Владимир Путин прокомментировал строительство базы в Польше и установление системы ПРО Aegis Ashore в Румынии. Последняя сдана в эксплуатацию 12 мая.