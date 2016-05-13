Великий Новгород, 13 мая, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в поселке Крестцы Новгородской области будет сдан в эксплуатацию в июне нынешнего года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, об этом сегодня, 13 мая, заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин во время посещения комплекса. Сейчас ФОК готов на 80%.

Гантели

«Мы продолжаем хорошую тенденцию строительства спортивных сооружений во всех населенных пунктах области. Последние месяцы прошлого года и первые этого радуют нас многими событиями — мы сдали центр гребного слалома в Окуловке, сдали прекрасный ФОК в Малой Вишере и вот сейчас готовится отличный спортивный объект в Крестцах. Рядом находится хоккейная площадка и на основе этого комплекса планируется создать спортивный центр. В июне объект будет сдан», — сказал Сергей Митин.

Это первый крупный спортивный объект, построенный в Крестецком районе. Он возведен при содействии компании «Белгранкорм — Великий Новгород», производство которой расположено на территории района.

Как отметил глава Крестецкого района Сергей Яковлев, жители поселка очень ждут открытия нового комплекса. Тем более, что район один из первых в области по числу занимающихся спортом и спортивным достижениям.

По словам главы региона Сергея Митина, строительство спортивных объектов в области идёт по плану: в течение месяца будет готов к сдаче ФОК в городе Окуловка, ещё один крупный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс в Великом Новгороде — планируется ввести в эксплуатацию до конца года.