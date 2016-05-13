Москва, 13 мая, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Кремль одобряет намерение министерства спорта Российской Федерации подать судебные иски к западным СМИ, которые распространяют неподтвержденную информацию об использовании допинга российскими спортсменами на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом сегодня, 13 мая, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он заявил, что Кремль солидарен с оценкой, которую дал этим публикациям министр спорта Виталий Мутко. «И, конечно, мы потенциально поддержали бы подобные действия в плане открытия исков в отношении и вот этого джентльмена, и в отношении тех, если сочтут это целесообразным, изданий, которые распространяли такую клевету», — сказал Песков.

Напомним, накануне The New York Times опубликовала статью с высказываниями бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он утверждает, что 66 российских спортсменов были участниками «допинговой программы», которая была якобы запущена перед Олимпиадой в Сочи, чтобы обеспечить победу российских спортсменов.

За несколько дней до этого телеканал CBS в выпуске программы «60 минут» показал интервью с бывшим сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА): Виталием Степановым, который также обвинил российских медалистов Олимпиады-2014 в Сочи в употреблении допинга.

Кроме голословных заявлений, ни Степанов, ни Родченков не предоставили убедительных доказательств своих слов.