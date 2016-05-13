Бразилиа, 13 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Новый министр финансов Бразилии Энрике Мейрелеш обещает решить проблему пенсионной системы, передает CNBC. Он намерен также изменить трудовое законодательство для повышения производительности.

Сальвадор Дали. Сумеречный старик. 1917-18

Заявления Мейрелеша сделаны день спустя после того, как Сенат проголосовал за импичмент и приостановление полномочий президента Дилмы Руссефф. Мейрелеш был назначен на пост министра финансов и.о. президента Мишелем Темер.

«Выход на пенсию должен быть самодостаточным в течение длительного периода», — отметил новый министр.

Аналитики говорят, что щедрая пенсионная система Бразилии является одним из главных недостатков в экономике Бразилии, и она нуждается в реформе, чтобы помочь стране выйти из сильнейшей с 1930-х депрессии.