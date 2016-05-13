Новый министр финансов Бразилии обещает реформировать пенсионную систему
Бразилиа, 13 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Новый министр финансов Бразилии Энрике Мейрелеш обещает решить проблему пенсионной системы, передает CNBC. Он намерен также изменить трудовое законодательство для повышения производительности.
Заявления Мейрелеша сделаны день спустя после того, как Сенат проголосовал за импичмент и приостановление полномочий президента Дилмы Руссефф. Мейрелеш был назначен на пост министра финансов и.о. президента Мишелем Темер.
«Выход на пенсию должен быть самодостаточным в течение длительного периода», — отметил новый министр.
Аналитики говорят, что щедрая пенсионная система Бразилии является одним из главных недостатков в экономике Бразилии, и она нуждается в реформе, чтобы помочь стране выйти из сильнейшей с 1930-х депрессии.