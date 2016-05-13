Великий Новгород, 13 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. С 5 мая произошло восемь лесных пожаров в пяти районах Новгородской области: Старорусском, Любытинском, Новгородском, Крестецком, Боровичском. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, общая площадь возгорания превысила 7 гектаров.

Пожар в лесу

«Все пожары были локализованы в течении суток», — отметили в пресс-центре правительства области.

Ежедневно два раза в сутки проводится авиапатрулирование, ведётся круглосуточное видеонаблюдение, работает диспетчерская служба. Кроме того, в регионе продлевается срок действия ограничительных мер на посещение лесов.

Напомним, с 7 мая на территории Новгородской области введён пятый, наивысший класс пожарной опасности.