Цюрих, Швейцария, 13 мая, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Впервые в истории пост генерального секретаря Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) заняла женщина — Фатма Самура из Сенегала. об этом сегодня, 13 мая, сообщает пресс-служба ФИФА.

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Сообщается, что президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на конгрессе Федерации представил нового генерального секретаря — Фатму Самура из Сенегала. До новой должности в ФИФА она являлась постоянным представителем Программы развития ООН в Нигерии.

Таким образом, Самура станет первой в истории женщиной, которая займет пост генерального секретаря ФИФА. До нее этот пост занимал Жером Вальке, которого отстранили от футбольной деятельности на 12 лет по обвинению в коррупции.

Также Инфантино заявил, что отныне ФИФА будет разделена на две части: футбольную и административную.

«Футбольная часть будет заниматься исключительно вопросами развития футбола как вида спорта. Административная часть будет заниматься денежными вопросами», — пояснил президент Федерации.