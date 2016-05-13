Бразилиа, 13 мая, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Президент Бразилии Дилма Руссефф в рамках процедуры импичмента временно отстранена от должности на 180 дней. Затем вновь состоится голосование. Если две трети членов сената выскажутся за импичмент, то Мишел Темер будет и далее исполнять президентские функции. В противном случае, Дилма Руссефф вернется в президентское кресло.

bfmufa.ru БРИКС

Ряд представителей политических и экспертных кругов России поспешили заявить, что речь идет об очередной «цветной революции», организованной Вашингтоном с целью свержения «неугодной США» Дилмы Руссефф. А что думают по этому поводу бразильские эксперты?

Специально для ИА REGNUM, ситуацию прокомментировал социолог Павел Грасс (Рио-де-Жанейро): «Начнем с того, что никакого раскола в бразильском обществе, о котором пишут российские СМИ и даже угрозы такого раскола, как заявляют официальные представители МИД России, нет. Подавляющее большинство бразильцев позитивно восприняло отставку Дилмы Руссефф. Об отношении населения к ней говорят и данные социологических опросов, где отрицательные оценки экономической политики, проводимой Руссефф, доходят до 80 процентов. Да, есть и сторонники, но они в меньшинстве».

«Есть ли в случившемся американский след, влияние Вашингтона? Нет, это сугубо внутренний выбор бразильского народа. Истории про «цветную революцию» могут рассказывать лишь те эксперты, которые никогда не бывали в Бразилии, не знают ситуации и настроений народа. Другое дело, что официальный Вашингтон сейчас вполне может проявить симпатию к и.о. президента страны Мишелу Темеру, оказать ему поддержку, в том числе, и содействие в получении инвестиций. И зарубежный бизнес, в том числе, американский сейчас гораздо охотнее будет заходить в Бразилию. Даже если это и так, то что же мешало России поддержать своего союзника Дилму Руссефф?», задается вопросом бразильский эксперт.

На вопрос, как дальше будут развиваться отношения Бразилии с Россией и БРИКС Павел Грасс ответил так: «Давайте посмотрим правде в глаза. Россию в Бразилии вообще не видно. Кроме деклараций нет ни активного делового двустороннего сотрудничества, ни заметных проектов, ни медийного поля. Если Россия хочет присутствовать в Бразилии надо от слов переходить к делу. И, прежде всего, работать в формате двусторонних отношений.

Некоторые российские эксперты переполошились, а что же будет с БРИКС? Другие пишут: «Все нормально. Бразилии нужен БРИКС»! Господа, бразильскому обществу, рядовым гражданам от проектов БРИКС ни холодно, ни жарко. БРИКС — это красивая утопия. Последнее о чем сейчас думают бразильские политики и население страны, это «что же будет с БРИКС»! Подобные заявления российских экспертов, если они становятся достоянием населения Бразилии, вызывают недоумение. Это примитивный и поверхностный подход.

Россия и Бразилия могут сотрудничать, и продуктивно. Но для этого нужна каждодневная кропотливая работа, в том числе, и российских государственных структур, развитие прямых деловых контактов между коммерческими кругами должно стать системным. Как и то, что именуется «мягкой силой». И, конечно, ситуацию в Бразилии надо изучать, влиять на процесс. А не сваливать свое невежество и отсутствие системной работы на происки Вашингтона»,