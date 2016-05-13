Москва, 13 мая, 2016, 19:46 — ИА Регнум. В России предлагается создать институт строительных сберегательных касс (ССК), направленный на решение проблемы накопления средств на улучшение жилищных условий и капремонт общего имущества многоквартирных домов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции «Справедливая Россия» во главе с Оксаной Дмитриевой.

Лариса Чорбадзе. На стройках Москвы. 1964

Законопроект предусматривает создание специализированных банков (строительных сберегательных касс) с ограниченным объемом банковских операций. Они смогут привлекать денежные средств от физлиц и юрлиц в строительные сберегательные взносы, открывать и вести банковские счета вкладчиков, проводить расчеты по поручению вкладчиков по их банковским счетам, выдавать банковские гарантии вкладчикам, предоставлять кредиты на улучшение жилищных условий и на капремонт общего имущества многоквартирного дома.

Надзор за деятельностью ССК, как предполагается, будет осуществляться ЦБ в порядке надзора за деятельностью кредитных организаций.

Предусматривается, что вкладчик строительной сберегательной кассы заключает с ССК договор накопления сбережений, согласно которому он в течение определенного срока вносит фиксированный объем строительных сберегательных взносов. Когда накопленная сумма составит 30−50% от стоимости квартиры (договорной выплатной суммы), вкладчик приобретает право на получение кредита в объеме, необходимом для покупки квартиры.

Оформление кредита может занять определенное время в зависимости от наличия необходимой суммы в СКК. Период ожидания составляет от 2 до 6 месяцев. Кредиты предоставляются на срок, как правило, от 7 до 15 лет. Процентные ставки по кредитам не будут превышать процентные ставки по вкладам более чем на 3% годовых, говорится в тексте законопроекта.

Законопроект предполагает использование материнского капитала в системе стройсбережений. Предполагается, что материнский капитал может быть направлен в ССК сразу после возникновения такого права, при этом получить возврат суммы и заключить кредитный договор можно не ранее, чем по истечении 3 лет со дня рождения (усыновления) ребенка, при этом период накопления не может быть менее двух лет.

Авторы законопроекта указывают на успешность зарубежного опыта функционирования СКК. «Оценки бюджетной отдачи ССК по аналогии с немецкими и чешскими дают за счет прироста объемов строительства и продажи жилой недвижимости в 4 млн кв. м жилья с третьего года с выходом на 40 млн кв. м жилья в режиме насыщения дают от 80 до 800 млрд рублей налоговых поступлений в год», — отмечают депутаты Госдумы.