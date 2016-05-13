Челябинск, 13 мая, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Челябинская область стоит на пороге объявления режима чрезвычайной ситуации по лесным пожарам, Как сообщил в ходе пресс-конференции, прошедшей сегодня, 13 мая, в медиахолдинге «Гранада Пресс» заместитель начальника главного управления лесами Александр Барановский, в настоящий момент особый противопожарный режим введен уже в 17 муниципальных образованиях области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Anne Worner Пожар в лесу

«С начала пожароопасного сезона по области ликвидировано уже 265 лесных пожаров на площади около 1,5 тысяч гектаров. Возгорания произошли на территориях 16 лесничеств, Челябинского городского и Каштакского боров, Ильменского заповедника. Всего на тушении лесных пожаров было задействовано 1 тысяча 823 человека и 686 единиц техники. Огонь прошел более чем на 30 тысячах гектарах леса», — прокомментировал представитель лесного ведомства.

Кроме того, Александр Барановский отметил, что в том году лесные пожары охватывают существенно большие площади по сравнению с прошлым годом, когда ущерб от лесных пожаров в целом составил более 1 миллиарда рублей.

Отметим, также, что по данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в 2015 году к уголовной ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесном массиве привлекались 5 нарушителей, из них двое получили по 1,5 года лишения свободы условно с выплатой более 2 миллионов рублей компенсации за нанесение ущерба лесам. И еще двое выплачивают 4 миллиона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году всплеск лесных пожаров пришелся на апрель. Тогда были моменты, когда только за одни сутки ликвидировались около трех десятков лесных пожаров. В качестве основной причины такого высокого уровня пожароопасности специалисты назвали раннюю весну.