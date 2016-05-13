В Челябинской области лесные пожары угрожают 17 муниципалитетам
Челябинск, 13 мая, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Челябинская область стоит на пороге объявления режима чрезвычайной ситуации по лесным пожарам, Как сообщил в ходе пресс-конференции, прошедшей сегодня, 13 мая, в медиахолдинге «Гранада Пресс» заместитель начальника главного управления лесами Александр Барановский, в настоящий момент особый противопожарный режим введен уже в 17 муниципальных образованиях области, передает корреспондент ИА REGNUM.
«С начала пожароопасного сезона по области ликвидировано уже 265 лесных пожаров на площади около 1,5 тысяч гектаров. Возгорания произошли на территориях 16 лесничеств, Челябинского городского и Каштакского боров, Ильменского заповедника. Всего на тушении лесных пожаров было задействовано 1 тысяча 823 человека и 686 единиц техники. Огонь прошел более чем на 30 тысячах гектарах леса», — прокомментировал представитель лесного ведомства.
Кроме того, Александр Барановский отметил, что в том году лесные пожары охватывают существенно большие площади по сравнению с прошлым годом, когда ущерб от лесных пожаров в целом составил более 1 миллиарда рублей.
Отметим, также, что по данным ГУ МЧС России по Челябинской области, в 2015 году к уголовной ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесном массиве привлекались 5 нарушителей, из них двое получили по 1,5 года лишения свободы условно с выплатой более 2 миллионов рублей компенсации за нанесение ущерба лесам. И еще двое выплачивают 4 миллиона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году всплеск лесных пожаров пришелся на апрель. Тогда были моменты, когда только за одни сутки ликвидировались около трех десятков лесных пожаров. В качестве основной причины такого высокого уровня пожароопасности специалисты назвали раннюю весну.