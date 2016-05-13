Донецк, 13 мая, 2016, 19:34 — ИА Регнум. ДНР призвала Украину как можно быстрее провести очередной обмен пленными. Об этом сегодня, 13 мая, заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мяч

По его словам, Киев блокирует процесс обмена пленными.

«Мы настаиваем, чтобы обмен произошел как можно быстрее. Пробуксовка этого процесса идет со стороны Украины. Работа гуманитарной подгруппы продолжается. Идет работа со списками и уточнениями по спискам. Наши списки давно уже поданы», — заверил Пушилин.

При этом он сообщил, что ДНР в рамках обмена готова передать украинской стороне 25 человек. «Предложение «25 на 50» остается актуальным», — добавил Пушилин.

Он также обвинил Киев в создании препятствий для полноценной работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в прифронтовом Соледаре (под контролем ВСУ).

«Есть прописанные инстанции — это ОБСЕ и СЦКК, последний должен полноценно функционировать. Но по сей день мы наблюдаем, что украинская сторона не идет на это. Там не хотят, чтобы наши представители работали в Соледаре, как это предполагалось изначально», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Пушилин отмечал, что проведение обмена пленными задерживается из-за изменений украинской стороной списков, которые были поданы омбудсменом ДНР. В свою очередь украинская сторона обвиняет ДНР в постоянном изменении списка своих пленных, подлежащих обмену.

Напомним, 20 февраля состоялся первый в 2016 году обмен пленными между ДНР и Украиной. Из украинского плена были освобождены шесть человек.