Псков, 13 мая, 2016, 19:31 — ИА Регнум. В Псковском районе Псковской области с сегодняшнего дня, 13 мая, введён запрет на посещение гражданами лесов. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете по природопользованию и охране окружающей среды, соответствующее распоряжение выпустила администрация Псковского района в связи с аномальной сухой погодой.

Иван Шишкин. Лес. 1897

Особый противопожарный режим установлен на период сохранения высокой пожарной опасности.

В это время запрещается посещать леса и участки торфяных месторождений. Также вводится запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание хвороста на всей территории Псковского района.

Напомним, ранее в лесах Псковской области был объявлен наивысший класс пожарной опасности.