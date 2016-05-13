Донецк, 13 мая, 2016, 19:27 — ИА Регнум. Реальный уровень поддержки президента Украины Петра Порошенко среди населения страны меньше 10%. Об этом сегодня, 13 мая, заявил полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин, комментируя последние результаты соцопроса Центра Разумкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

«Я думаю, что люди в этом опросе опасались и говорили неправду. Реальная поддержка Порошенко ниже, чем 10%», — сказал Пушилин.

Напомним, украинский Центр Разумкова опубликовал данные соцопроса, где президент Порошенко якобы получил поддержку респондентов на уровне 10%. При этом на втором месте рейтинга — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (9,5%), на третьем мэр Львова Андрей Садовый (8,9%).

Согласно данным этого же опроса, почти половина украинцев поддерживает импичмент Порошенко.