Москва, 13 мая, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Вслед за руководством медиа-холдинга РБК из компании решили уволиться несколько высокопоставленных сотрудников. Об этом сегодня, 13 мая, передает «Эхо Москвы».

Работник СМИ

Напомним, сегодня стало известно, что из РБК ушли три редактора: шеф-редактор РБК Елизавета Осетинская, главный редактор газеты РБК Максим Солюс и главный редактор информационного агентства РБК Роман Баданин.

Генеральный директор РБК Николай Молибога заявил, что уволившиеся редактора были не согласны с дальнейшей стратегией развития медиа-холдинга.

Теперь стало известно, что со своих должностей в ближайшие недели уходят: заместитель главного редактора делового журнала РБК Анфиса Воронина, редактор Полина Русячева, корреспонденты Сирануш Шароян и Наталья Телегина, редактор группы выпуска Надежда Вайнер, заместитель главного редактора газеты РБК Петр Мироненко, заместитель главного редактора агентства РБК Ирина Малкова.

По неподтвержденной информации, из РБК также могут уйти: главный редактор делового журнала РБК Валерий Игуменов, заместитель главреда Юлия Ярош и заместитель главного редактора Елена Тофанюк.

Таким образом, общее число сотрудников РБК, которые уволились или собираются уволиться из РБК, достигло 13.