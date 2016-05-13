Донецк, 13 мая, 2016, 19:13 — ИА Регнум. За прошедшую неделю на Донетчине в результате обстрелов со стороны ВСУ четверо бойцов ДНР погибли, еще четверо получили ранения. Об этом сегодня, 13 мая, заявил командующий оперативным командованием ДНР, генерал-майор Денис Синенков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Синенков сообщил, что за прошедшую неделю украинские войска 802 раза обстреляли позиции ВС ДНР. При этом наиболее интенсивные обстрелы шли на Донецком и Горловском направлениях.

«Несмотря на перемирие, украинские силовики с каждым днем увеличивали количество обстрелов ДНР», — сказал Синенков.

По его словам, на Донетчине украинские войска сконцентрировали на линии фронта РСЗО, артиллерию, танки, бронетехнику и сотни бойцов «нацбатов».

«По данным нашей разведки, увеличилось количество сил и средств противника вдоль линии боевого соприкосновения на Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях. Вся прибывшая украинская техника тщательно маскируется», — рассказал Синенков.

В частности, были переброшены: два танковых и один мотопехотный батальон, пять артиллерийских батарей калибра 122 мм, четыре артдивизиона калибром 152 мм гаубиц, по одной танковой роте и минометной батарее калибра 120 мм, две установки РСЗО «Град» и две БМП.

«Отмечена переброска 300 человек из добровольческого батальона патрульной службы полиции особого назначения «Львов» и 150 человек батальона «Айдар». Данные факты говорят о намерении силовиков сорвать Минские договоренности и развязать новую кровавую бойню на Донбассе», — подытожил командующий оперативным командованием ДНР.

Сегодня же, 13 мая, спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что вчера под Горловкой (Донетчина) в результате подрыва на взрывном устройстве двое украинских военнослужащих получили ранения.