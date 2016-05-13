Санто-Доминго, 13 мая, 2016, 19:08 — ИА Регнум. Президент Доминиканской Республики Данило Медина намерен победить на выборах, которые состоятся 15 мая с.г. Предыдущие выборы он выиграл с пятипроцентным преимуществом. Основной соперник Данило Медины на выборах 15 мая с.г. — это предприниматель Луис Абинадер (Современная революционная партия). Еще один кандидат, который пользуется поддержкой части избирателей — это Пелегрин Кастильо (Национальная прогрессивная партия).

Пляж в Пунта-Кана, Доминиканская республика

В полночь 13 мая политические партии, принимающие участие во всеобщих выборах в Доминикане, прекращают избирательную кампанию. Основные кандидаты в президенты Доминиканы завершат агитацию демонстрацией и маршем по улицам столицы. А Пелегрин Кастильо вечером выступит по частному телеканалу перед избирателями. По случаю всеобщих выборов, начиная с 14 мая до полудня 16 мая объявлены выходные, комментирует teleSUR.

Отметим, что. несмотря на длительное нахождение у власти в стране левой партии, 42 процента населения живет за чертой бедности, Официальный уровень безработицы превышает 15 процентов. Доход страна получает от таможенных пошлин, туризма и денежных переводов от эмигрантов, экспорта сахара, кофе и табака, что делает экономику страны зависимой от колебания мировых цен на данные продукты. Основным покупателем и поставщиком остаются США, откуда и идет основной поток туристов в страну, писало ранее ИА REGNUM