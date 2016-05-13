Москва, 13 мая, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Кремль никогда не оказывал давления на медиа-холдинг РБК. Об этом сегодня, 13 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку трех главных редакторов РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналисты попросили Пескова прокомментировать отставки шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской, главного редактора газеты РБК Максима Солюса и главного редактора информагентства РБК Романа Бандина.

Песков напомнил, что РБК является частным информационным холдингом. «Наверное, о причинах смены редакционного руководства нужно задавать вопросы руководству и владельцам этого холдинга», — сказал глава кремлевской пресс-службы.

Он подчеркнул, что уже появились совершенно беспочвенные слухи о том, что Кремль якобы оказал давление на владельцев РБК с целью изменить редакционную политику холдинга.

«Здесь было бы уместно вспомнить слова президента, которые он сегодня сказал, посещая ВГТРК, что он сторонник информационного плюрализма», — отметил Песков.