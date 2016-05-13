Архангельск, 13 мая, 2016, 19:03 — ИА Регнум. В Архангельской области растет число обращений в лечебные учреждения в связи с укусами клещей. В лечебные учреждения региона уже обратились 1027 человек, что в 1,8 раз больше, чем за аналогичный период 2014 года (551 обращение). Такую статистику корреспонденту ИА REGNUM привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, наибольшее число обращений фиксируется в Вельском районе — 140 обращений, Коношском — 97, Коряжме — 83, Плесецком — 69, Устьянском и Котласе — по 66, Архангельске — 65, Няндомском — 64, Каргопольском — 58, Виноградовском — 53, Котласском — 40, Шенкурском — 38, Красноборском и Северодвинске — по 31, Онежском — 30, Вилегодском — 27, Холмогорском — 20, Мирном — 17, Верхнетоемском — 16, Ленском — 9, г. Новодвинске — 5, Пинежском — 2."В этом году уже зарегистрировано четыре случая с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (по 1 случаю в Вельском, Коношском, Плесецком и Шенкурском районах). С подозрением на клещевой боррелиоз — 9 случаев (в Вельском районе — 6 случаев, в Шенкурском — 2, в Вилегодском — 1). Что касается прививок, то их сделали 19 529 человека из 40 265, подлежащих иммунизации, что составило 48,5%. Акарицидная обработка территорий проведена на площади 84,28 га в местах массового отдыха и дачных участках городов Северодвинска, Котласа, Мирного, Коряжмы, а также в Вельском, Котласском, Коношском, Красноборском, Плесецком, Устьянском районах», — пояснили в Роспотребнадзоре. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году не все жители Архангельской области могут бесплатно сделать прививку против клещевого энцефалита. Сделать ее бесплатно могут лишь граждане, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях (18 муниципалитетов), а также граждане, выезжающие в такие территории для выполнения определенного вида работ. К таким территориям относятся муниципальные образования Архангельской области, кроме Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Приморский, Пинежский, Мезенский, Лешуконский районы. Всего в рамках госпрограммы в 2016 году за счет средств областного бюджета на приобретение иммунобиологических препаратов предусмотрено 29 млн рублей (2015 год — 22 млн. рублей). Для профилактики клещевого энцефалита на 2016 год закуплено 30 тыс. доз вакцины на общую сумму 12,6 млн рублей, что на 93,8% выше уровня 2015 года. В прошлом году было приобретено 17 960 доз вакцины на сумму 6,5 млн рублей.