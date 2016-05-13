Берлин, 13 мая, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Немецкий суд, в котором рассматривается дело 94-летнего бывшего сержанта СС, служившего охранником концлагеря Освенцим (Аушвиц), отказался заслушать показания узника лагеря смерти, приехавшего из США, передает ABC News.

Узники Освенцима

88-летний Джошуа Кауфман не был приглашен для дачи показаний. Однако некоторые из переживших Холокост и его родственников, которые явились в суд в качестве соистцов, надеются, что он сможет рассказать суду Детмольда о том, как Кауфман должен был убирать трупы из газовых камер.

Тем не менее, суд уже заслушал показания о том, как погибали жертвы Освенцима, сообщает агентство DPA. «Никаких дополнительных доказательств не требуется. У суда нет никаких сомнений на этот счет», — заявила председательствующий судья Анке Грудда.

Ответчик Рейнхольд Хеннинг обвиняется в соучастии в 170 тысяч убийств в качестве охранника концентрационного лагеря Аушвиц.