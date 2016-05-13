Ставрополь, 13 мая, 2016, 18:58 — ИА Регнум.



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В Ставрополе названа предварительная причина пожара, в котором погибла девочка. Вероятнее всего, возгорание произошло от обогревательного прибора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

СКР проводит проверку по факту смерти девочки в пожаре. По предварительным данным, дома девочка ночевала одна, без присмотра взрослых. Тело девочки было найдено уже после тушения пламени.

Для выяснения всех обстоятельств будут проведены судебно-медицинская, пожаро-техническая, генетическая судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что пожар произошел сегодня, 13 мая, в 03:50 в частном доме Ставрополя по переулку Петрова.