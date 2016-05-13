Москва, 13 мая, 2016, 18:44 — ИА Регнум. Российские легионеры НХЛ — форварды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также их партнер по американской команде защитник Дмитрий Орлов прибыли в расположение российской национальной сборной по хоккею. Об этом сегодня, 13 мая, пишут «Известия».

championat.com Александр Овечкин

Все трое хоккеистов получили вызов в национальную сборную сразу после того, как их клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл четвертьфинальную серию (полуфинал Конференции) «Питтсбургу».

Перед своей первой тренировкой в сборной Овечкин, Кузнецов и Орлов возложили цветы к памятнику ополченцам Пролетарского района на Автозаводской площади Москвы. Памятник находится недалеко от Ледового дворца, где проходят матчи чемпионата мира.

Есть вероятность, что трио из «Вашингтона» сыграет в составе сборной уже завтра в матче против сборной Швейцарии.