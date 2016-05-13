Севастополь, 13 мая, 2016, 18:35 — ИА Регнум. Визит итальянских политиков укрепит экономическое сотрудничество между Италией и Крымом. Крым нуждается в информационном прорыве в Европе. Об этом 13 мая Севастополе на встрече с делегацией итальянских политиков заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. В Крыму. 1956

«Уверен, что визит итальянских парламентариев и сенаторов в Крым укрепит наше сотрудничество. Уверен, что мы найдем много возможностей в сфере экономики. Для вас мы постараемся сделать максимально открытую презентацию наших возможностей, — сказал Аксенов. — По любому направлению готовы вам предоставить исчерпывающую информацию».

«Нам не хватает информационного прорыва в Европе. События, происходящие в Крыму, искажаются под влиянием политиков, враждебно настроенных к Российской Федерации», — подчеркнул глава РК.

В свою очередь, гости полуострова в своих выступлениях уделили большое внимание вопросам экономического сотрудничества Италии и Крыма и возможным инвестиционным проектам итальянских предпринимателей в регионе.

Они отметили большие перспективы Крыма в развитии сферы туризма, особенно морского туризма, технологий и сельского хозяйства. «Очевидно, что это потребует инвестиций, так как в период Украины это регион был «заморожен», — сказал член городского совета города Эмполи Габриэле Сани.