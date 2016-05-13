Красногорск, 13 мая, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В одной из школ Красногорска (Московская область) школьница умерла во время урока физической культуры. Об этом сегодня, 13 мая, сообщают «Вести».

Кеды

Сообщается, что девочка пробежала несколько кругов по стадиону, а затем играла с мячом. На построении перед окончанием урока ей стало плохо, и она потеряла сознание.

Несмотря на оказанную медицинскую помощь, школьница скончалась.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области начало проверку по факту смерти девочки на уроке физкультуры.

Мать погибшей заявила, что у её дочери был порок сердца. При этом родители не проинформировали об этом школу. Справки об освобождении от уроков физкультуры у девочки не было.