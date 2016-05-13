Лондон, 13 мая, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В отчете парламента Британии говорится, что операция Европейского союза в Средиземном море не оказывает никакого реального влияния на борьбу с нелегальной миграцией, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Раз волна, два волна

В докладе комитета Палаты лордов по делам ЕС отмечается, что «Операция София» произвела всего несколько задержаний. При этом парламентарии высоко оценили военно-морскую миссию по спасению до 9000 человек в Средиземном море.

Председатель комитета лорд Кристофер Тугендгат заявил, что «военно-морская миссия не может нарушить бизнес-модель по незаконной перевозке людей, и в этом смысле она проваливается».

Он говорит, что контрабандисты работают на территории Ливии, и что «без поддержки со стороны стабильного ливийского правительства операция не в состоянии собирать разведывательные данные, которые необходимы ему, или бороться с контрабандистами на берегу».

13 мая Евросоюз продлил еще на 12 месяцев стартовавшую год назад операцию в Средиземном море.