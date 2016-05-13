Калуга, 13 мая, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Вопросы по увеличению доли продукции товаропроизводителей Калужской области на полках магазинов федерального и регионального значения находится на постоянном контроле министерства конкурентной политики Калужской области. сообщает 13 мая корреспондент ИА REGNUM.

Oleg Хлеб в магазине

По данным ведомства, здесь показателен опыт работы управления экономики и имущественных отношений городской управы Калуги. С руководителями предприятий торговли, расположенных на территории муниципалитета, на постоянной основе проводится работа по организации продажи «социального хлеба». В настоящее время «социальный хлеб» производства ЗАО «Хлебокомбинат» реализуется в магазинах федеральных розничных торговых сетей, магазинах и киосках индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в магазинах торговых сетей федерального и регионального значения имеется хлеб собственных торговых марок, а также пекарни, в которых выпекается широкий ассортимент хлебобулочных изделий, в том числе и по «социальной» цене.

В целях удовлетворения спроса населения на территории Калуги по 140 адресам организована выездная торговля молоком из емкости, в том числе в отдаленных микрорайонах.

На постоянной основе с предпринимателями в рамках программы «Покупай Калужское» проводится работа по вопросу увеличения доли продукции, производимой пищевыми предприятиями Калужской области, в ассортиментном перечне соответствующего вида товаров, реализуемых в торговых предприятиях города.

В качестве мер поддержки малообеспеченных слоев населения в магазинах города проводятся ежедневные, еженедельные и ежемесячные акции, в федеральных сетях для удобства жителей выпускаются брошюры. Данные акции востребованы калужанами, это «Специальные предложения», «Два товара по цене одного», «Товар дня», «Товар недели», «Товар месяца», «Покупай выгодно» и прочие. В магазинах торговых сетей также действует постоянная скидка для пенсионеров и ветеранов труда, для ветеранов и участников Великой Отчественной войны.