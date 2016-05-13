Калуга, 13 мая, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Подробным знакомством с инвестиционным потенциалом региона в агропромышленной сфере стала сегодня, 13 мая начавшаяся рабочая поездка в Калужскую область делегации вьетнамского концерна TH Group во главе с его президентом г-жой Тхай Хыонг.

Фото Агентства регионального развития Калужской области Делегация вьетнамского концерна TH Group знакомится с калужским АПК

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калуском региональном кабинете министров, в первый день гостей сопровождали чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации г-н Нгуен Тхань Шон, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов.

В ходе посещения в Малоярославецком районе российско-немецкой компании ООО «ЭкоНива-Калуга» ее президент Штефан Дюрр рассказал вьетнамским коллегам об опыте работы в России и в Калужской области в частности, поделился планами по развитию предприятия. На гостей произвел особое впечатление сервисный центр компании — крупнейший в Европе, где обслуживается сельскохозяйственная техника мировых производителей.

Вьетнамская делегация также побывали на технологических площадках, расположенных вблизи компаний ООО «Гримме-Калуга», ООО «Лемкен-Калуга» и ООО «Вольф Систем». Гости из Вьетнама также планируют посетить хозяйства в Ульяновском и Козельском районах Калужской области.

В ходе общения с вьетнамскими предпринимателями губернатор Анатолий Артамонов отметил значимость их подробного знакомства с инвестиционными возможностями калужского региона, и выразил уверенность в том, что они найдут здесь для себя немало интересных партнеров.

Г-жа Тхай Хыонг дала высокую оценку созданному в калужском регионе деловому климату. «Уверена, мы найдем здесь партнеров для бизнеса», — прокомментировала Тхай Хыонг.

Россия — первый зарубежный проект концерна. До этого времени производство находилось исключительно во Вьетнаме. В перспективе не исключается начало производства в Российской Федерации сыров, кисломолочной продукции и колбас.