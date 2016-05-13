Кишинёв, 13 мая, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Парламент Молдавии провел 13 мая специальное заседание, посвященное «Дню Европы». Как передает корреспондент ИА REGNUM, на заседание были приглашены послы стран ЕС, аккредитованных в Кишиневе. В начале заседания им был представлен видеоролик об «ожиданиях молдавских граждан от ЕС».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Знамя победы

«День Европы — не только день в календаре, это в первую очередь много труда, упорства, терпения, понимания и надежды — всего того, что не помешало бы и парламенту, и Республике Молдова, и всем нам», — заявил спикер парламента Андриан Канду.

Председатель Партии коммунистов Владимир Воронин напомнил, что основой развития и свободы в Европе в прошлом веке стала Великая Победа советского народа над фашизмом в ходе Великой Отечественной войны. «Помните об этом!» — призвал он.

Лидер социалистов Игорь Додон отметил «специально для иностранных послов», что «за последние годы большинство граждан Молдовы, некогда поддерживавшие проевропейский вектор развития, разочаровались». «Мы соседствуем с ЕС и у нас должны быть хорошие отношения, этого нельзя отрицать. Как нельзя отрицать и того, что под лозунгами евроинтеграции в Молдове были совершены многочисленные беззакония, в том числе и кража миллиарда из банковской системы страны», — добавил он.

Председатель Демократической партии Мариан Лупу заявил, что «некоторые коллеги в парламенте занимаются банальной политической пропагандой». «Положение дел в стране не изменится к лучшему до тех пор, пока не проявим единство, не объединимся ради достижения главных целей — стабильности и улучшения жизни людей», — сказал Лупу.

Глава фракции либерал-демократов Тудор Делиу призвал «приближать будущее, которое для народа Республики Молдова находится только в ЕС».

Организованные парламентом Молдавии мероприятия, посвященные Дню Европы, завершаться вечерним световым шоу, в ходе которого здание парламента будет освещаться цветами флага Европы и государственного флага Молдавии.