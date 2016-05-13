Санкт-Петербург, 13 мая, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Жилищный комитет Петербурга поручил администрациям районов города обеспечить незамедлительную проверку технического состояния фасадов после ЧП во Фрунзенском районе, где 11 мая в результате падения фрагмента балконного ограждения тяжело пострадала молодая женщина.

goodfon.ru Санкт-Петербург.

В ходе проверки будут выявляться участки разрушения облицовки, состояния декоративных балконных экранов и конструктивных элементов их креплений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Жилищного комитета. Также будут проведены проверки содержания фасадов многоквартирных домов, аналогичных тому, где произошло ЧП.

По итогам проведенных с февраля по апрель выборочных проверок, состояние отделки фасадов 75 многоквартирных домов Петербурга представляет угрозу безопасности жизни граждан. Администрациям районов было поручено обеспечить контроль за устранением выявленных нарушений управляющими организациями.

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Как сообщало ИА REGNUM, днем 11 мая во Фрунзенском районе Петербурга элемент балкона рухнул с высоты на молодую женщину, которая с коляской подошла к подъезду жилого дома на улице Ярослава Гашека. Попав женщине в голову, конструкция причинила тяжелую черепно-мозговую травму. Ребенок только чудом не пострадал. Пострадавшая женщина находится в реанимации, ей сделана операция.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Новый случай обрушения произошел в ночь на 13 мая. На Московском проспекте, 79, в Адмиралтейском районе обрушился бетонный балкон, ранее признанный аварийным. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших.