Севастополь, 13 мая, 2016, 18:09 — ИА Регнум. По словам итальянских парламентариев и сенаторов, своим приездом в Крым они выразили свое несогласие с официальной позицией Италии и Евросоюза по вопросу воссоединения Крыма с Россией и демонстрируют позицию за снятие антироссийских санкций. Об этом политики заявили 13 мая в Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Ограбление по...». реж. Ефим Гамбург. 1978. СССР «Ограбление по-итальянски...» Жертва антироссийских санкций

«Цель визита — показать что в Италии есть иное мнение относительно решений которые принимаются Европарламентом, поддерживающего санкции против России. Мы представляем тех, кто хочет диалога с Россией. Россия — это наш союзник, наш партер, а не враг, — заявил глава итальянской делегации Джульетто Кьеза. — Более 90% итальянцев выступают за снятие санкций с России».

Он добавил, что сенаторы будут действовать в этом направлении, так как имеют легитимную инициативу поднять вопрос о снятии санкций и создать общественное мнение. Члены делегации рассматривают визит как политический шаг и надеются на реакцию в Италии, «поскольку молчание — самая удобная система, чтобы не дискутировать».

Сенаторы Бартоломео Пепе, Паола Де Пин и Ивана Симеони, член палаты депутатов Никола Чирачи, члена городского совета города Эмполи Габриэле Сани, а также экс-депутат Европарламента, известный общественный деятель и журналист Джульетто Кьеза находятся с трехдневным визитом в Крыму и Севастополе.

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