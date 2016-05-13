Вена, 13 мая, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Власти Австрии и Италии считают, что установление контроля на границе двух стран откладывается из-за снижения количества прибывающих мигрантов, передает ABC News.

Christopher Sessums Граница

Такую позицию обозначили главы МИД Австрии Вольфганг Соботка и Италии Анджелино Альфано после встречи на КПП в Бреннере, где проходит итальянско-австрийская граница.

В прошлом месяце Австрия начала строительные работы в ожидании новой волны миграции из Средиземного моря через Италию после закрытия «балканского маршрута» из Греции.

Соботка отметил, что Италия добилась успехов в сокращении нелегальной миграции за последние недели и свела на нет необходимость установления контроля.

Италия и Евросоюз резко критиковали возможность ограничения движения в Бреннере.