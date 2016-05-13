Ростов-на-Дону, 13 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. В Ростовской области под бульдозер ушли тонны продовольствия, попавшие в санкционный список. Так, были уничтожены 25 тонн яблок и 100 килограммов салата. Продукты прибыли на Дон из Чехии, Польши, Сербии. Об этом ИА REGNUM 13 мая проинформировали в управлении Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия.

www.tOrange.biz Яблоко

Фура с фруктами и салатом была задержана на трассе М4 «Дон» в Чертковском районе. В фургоне при проверке оказалось 480 ящиков яблок и 20 ящиков салата «меслум» из Польши, 10 ящиков салата Рамен Латук из Чехии. Продукция была перемаркирована, а сопроводительных документов у водителя не оказалось.

Грузовик с 20 тоннами яблок из Польши был задержан еще и в Красносулинском районе. Никаких документов сопровождающий груз предъявить не смог, следы перемаркировки были также зафиксированы.

Напомним, что в Ростовской области сотрудники управления регулярно выявляют продукты, числящиеся в санкционном списке. Все изъятое продовольствие подвергается уничтожению.

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