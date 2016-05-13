Симферополь, 13 мая, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Четверо членов бахчисарайской ячейки запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахир» Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца. Решение принято 13 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поражение исламистов

Одному из задержанных, напомним, инкриминируется «Организация деятельности террористической организации», еще троим — участие в деятельности террористической организации.

Суд удовлетворил ходатайство следственного органа, поддержанного прокуратурой, и вынес постановление об аресте задержанных сроком на два месяца, то есть до 11 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая прокуратура сообщила о задержании в Бахчисарае четверых членов ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахир аль-Ислами». Глава ячейки, по версии следствия, «осуществлял скрытую антироссийскую, антиконституционную деятельность, вербуя местных жителей в ряды террористической организации».