Ростов-на-Дону, 13 мая, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Житель донской столицы Игорь Нарижний выступил с интересной инициативой. Ростовчанин предлагает украсить подземный пешеходные переход панно с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Свою идею он разместил на портале администрации в рубрике «Активный ростовчанин», передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

vy-afisha.ru Панно в переходе Ростова-на-Дону

«Предлагаю с помощью участников акции «Бессмертный полк» создать фотоколлаж на основе фотографии водружения знамени Победы над Рейхстагом, в котором участвовал ростовчанин Алексей Берест, из фотографий участников войны. Тысячи горожан, которые будут проходить мимо этого панно, будут видеть лица героев ежедневно, а не раз в году», — считает автор инициативы.

Напомним, что участниками акции-шествия «Бессмертный полк» в областном центре стали более 50 тыс. человек. Всего в Ростовской области с портретами героев прошли более 170 тыс. потомков освободителей.