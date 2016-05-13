Белгород, 13 мая, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В Белгороде суд взыскал с ОАО «РЖД» ежемесячную компенсацию на содержание ребенка женщины, смертельно травмированной поездом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Железная дорога

Октябрьский районный суд города Белгорода рассмотрел иск, который транспортный прокурор подал в интересах малолетнего ребенка женщины, смертельно травмированной поездом. В заявлении прокурор требовал взыскать с ОАО «РЖД» ежемесячные платежи на содержание несовершеннолетнего ребенка и компенсацию выплат за период с июня 2015 года по февраль 2016 года.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, установив ежемесячные выплаты на содержание ребенка в сумме более пяти тысяч рублей и обязав ОАО «РЖД» выплатить компенсацию в сумме более 45 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года на железнодорожном пешеходном настиле в районе рынка «Салют» была сбита 25-летняя женщина. Она была инвалидом третьей группы по слуху, поэтому не услышала сигнала машиниста. У пострадавшей остались дочь и супруг — инвалид третьей группы, который обратился в прокуратуру с просьбой о подаче иска.

Ранее в пользу матери, мужа и дочери погибшей с железнодорожников взыскали 1,5 млн рублей — компенсацию за моральный ущерб и расходы на погребение.