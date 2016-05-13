Санкт-Петербург, 13 мая, 2016, 17:57 — ИА Регнум. С января по апрель 2016 года в Ленинградской области ввели в эксплуатацию 1,036 млн квадратных метров жилья, что на 8,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем самым регион за 4 месяца перевыполнил план по вводу жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Александр Дейнека. На просторах строек. 1949

Как отметили власти региона, Министерство строительства РФ определило Ленобласти плановый показатель по вводу нового жилья в 2016 году в объеме 1,847 млн квадратных метров.

«За четыре месяца план выполнен на 56%. Мы уверены, что в этом году достигнем не только запланированных объемов жилищного строительства, но и «возьмем планку» в два миллиона квадратных метров», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин.

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме построенного в текущем году жилья составляет чуть больше 15% — 160,7 тысяч кв. метров.

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Сейчас строительство в Ленобласти ведется на 603 площадках, общая площадь возводимого жилья — 8,5 млн квадратных метров.

Одновременно в регионе выросло число договоров долевого участия. Так, если на конец прошлого года в регионе было зарегистрировано 72 тысячи таких договоров, а сумма обязательств у застройщиков составляла 92,5 млрд рублей, то сейчас действующих договоров — 78,3 тысячи, а сумма по ним составляет 120,3 млрд рублей.

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По мнению Москквина, это свидетельствует, что застройщики и граждане «стали выбирать более защищенную и прозрачную схему инвестирования в жилье». «Нет ни спада в жилищном строительстве, ни оттока застройщиков из Ленинградской области», — уверен чиновник.