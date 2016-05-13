Воронеж, 13 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Финал конкурса среди старшеклассников и студентов техникумов «Законодательство глазами молодёжи» в рамках просветительского проекта «Наш парламент» состоялся в Воронежской областной думе 13 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

Проект Воронежской областной думы «Наш парламент» посвящён истории российского парламентаризма и популяризации Конституции Российской Федерации как основного закона страны. Он стартовал в сентябре 2010 года, в преддверии 105-летия парламентаризма в России.

В рамках проекта «Наш парламент» депутатами и аппаратом областной думы был организован конкурс «Законодательство глазами молодёжи». В его финал вышло пять команд: лицея №11Россошанского муниципального района, СОШ № 1Терновского муниципального района, МКОУ СОШ №2 Семилукского муниципального района, СОШ № 1Лискинского муниципального района и Воронежского юридического техникума.

В состав жюри конкурса вошли председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Роман Жогов, председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Петр Семенов, председатель комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и регламенту Виктор Буздалин, заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМК Артем Зубков, заместитель председателя комитета по бюджетной политике, налогам и финансам Николай Колосков, председатель Молодежного парламента области Елена Бойкова.

Перед началом состязаний к собравшимся обратился председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. От себя лично и депутатского корпуса он поздравил финалистов, пожелал им успехов и хорошего настроения.

«Парламентаризм в России строился постепенно. Но сегодня мы имеем эффективную вертикаль представительной, законодательной власти, главная задача которой — повышение качества жизни россиян. Вы все — потенциал нашей Родины. И поэтому очень важно, что вы принимаете участие в подобных конкурсах. Готовясь к ним, вы не просто учитесь лучше понимать законы страны, но и творчески мыслите, ищите пути совершенствования существующей правовой базы, формируете в себе Гражданина с большой буквы — небезразличного, мыслящего, компетентного, с собственной позицией по важнейшим вопросам развития государства и общества», — сказал Владимир Нетёсов.

В финале конкурса его участники — всего пять команд — в игровой форме представили жюри свои предложения по совершенствованию существующего законодательства, в первую очередь, связанного с проблемами молодежи: образования, трудоустройства и т.д.

После финала для его участников была организована экскурсия по парламентскому центру. Также участники конкурса смогли пообщаться с депутатами Воронежской областной думы. Затем все команды были награждены дипломами лауреатов конкурса за подписью председателя Воронежской областной думы.

Подводя итоги мероприятия, Владимир Нетёсов отметил, что «молодежь должна активно вовлекаться в политическую жизнь области, повышать свою правовую грамотность. Тем самым мы решаем проблему формирования резерва управленческих кадров». «Молодёжь — это не только наше будущее, но и настоящее. Невозможно представить себе любую отрасль экономики и социальной сферы, где не востребованы энергия и талант молодых людей. В Воронежской области сложилась хорошая практика участия молодежи в разработке и реализации государственной политики. Молодежный парламент при Воронежской областной Думе зарекомендовал себя как площадка для профессионального роста молодых политиков. И завершившийся сегодня конкур стал одним из важных ресурсов по выявлению талантливой молодежи, которая тяготеет к законодательной деятельности и стремится внести свою лепту в развитие нашего региона», — сказал Владимир Нетёсов.