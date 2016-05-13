Москва, 13 мая, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Единственная структура, которая лоббирует туризм на нарах — Минкультуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая, об этом заявила глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») в ходе дискуссии по законопроекту о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов.

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«Минстрой — за, правовые управления и Госдумы и президента РФ — за наш законопроект, Минюст — за наш законопроект. Единственная структура которая лоббирует туризм на нарах — министерство культуры», — сказала Хованская, отвечая на вопрос депутата Ярослава Нилова (ЛДПР).

«Именно ему (Минкультуры) удавалось длительное время не пропустить законопроект для рассмотрения на пленарном заседании Государственной думы. Точки над «i» расставлены», — заявила парламентарий.

Отметим, что Жилищный кодекс не исключает возможности перевода в нежилое помещение квартиры в многоквартирном доме при условии, что такая квартира расположена на первом этаже дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми. Такое помещение может быть использовано для создания мини-гостиницы.