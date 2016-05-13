Москва, 13 мая, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Законопроект о запрете хостелов в жилых помещениях многоквартирных домов Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. Запрещается использование жилого помещения для размещения гостиниц, также вводится запрет на его использование для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению.

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«Продолжение беспредела приводит к тому, что цивилизованный бизнес хостелов страдает. Гостиницы, которые отвечают всем требованиям, находятся в неравных условиях с теми, что прячется под крышами жителей в многоквартирных домах», — отметил депутат Сергей Катасонов (ЛДПР).

Авторы инициативы во главе с Галиной Хованской («Единая Россия») указали, что при этом отношения в сфере гостиничного обслуживания не относятся к жилищным правоотношениям, регулируемым нормами ЖК, квалифицируются как отношения по оказанию возмездных услуг и регламентируются нормами главы 39 Гражданского кодекса РФ.

Деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения (или совокупности жилых помещений) в нежилое и оснащения его оборудованием, необходимым для оказания потребителям услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.

«Мы не против малого бизнеса, но бизнес должен вестись законно», — отметила Хованская. «Гостиницы никогда не относились к жилищному фонду. В дальнейшем, если будут образоваться гостиницы в отдельно стоящих зданиях, никто не будет возражать», — говорит депутат. «Мы в первую очередь должны заботиться о покое и благополучии граждан», — подчеркнула Хованская. При этом парламентарий обратила внимание также на то, что «рыночная цена дома с хостелом будет падать» и «будет очень сложно выбраться из такого дома».

Отметим, что Жилищный кодекс не исключает возможности перевода в нежилое помещение квартиры в многоквартирном доме при условии, что такая квартира расположена на первом этаже дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.